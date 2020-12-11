Ankara’da sağlık meslek örgütleri koronavirüsle mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak için Sağlık Bakanlığı önündeydi.

Bir dakikalık anmaya dahi izin verilmedi

Ellerindeki karanfillerle Bakanlık önüne gelen sağlıkçıları polis karşıladı. Polisle yapılan müzakerelerde, sağlıkçıların 1 dakikalığına hayatını kaybeden meslektaşlarını anmalarına izin verilmedi. Amirlerinden gelen talimatı uygulayan polis, ellerinde karanfil bulunan sağlık emekçilerini çevik kuvvet kalkanlarıyla çevirdi.

Sağlıkçılar ile polis arasında kısa süreli tartışma ve itişme yaşandı. Sağlıkçılar çevik kuvvet kalkanları arasında meslektaşlarını anabildi. Ankara’daki sağlık meslek örgütlerinden 5 kişi sorunlarını anlatmak için Bakanlık yetkilileriyle görüşmeye girdi.

Filyasyon ekibine günlük bir tane içi boş sandviç veriyorlar

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, sağlıkçıların taleplerini ve içinde bulundukları sıkıntılarını şu şekilde anlattı:

"Peki, biz neden ölüyoruz? Pandemi öncesinde de sıkıntılarımız vardı, ama pandemiyle birlikte katlanarak arttı. Her gün bir sağlık emekçisi hayatını kaybediyor. 50'şer 50'şer hastalanıyoruz haberiniz var mı? Mesaimiz sürekli uzuyor. KHK ile atılan bir sürü arkadaşımız var onların atamasını yapsınlar. Sağlık işyerlerinde kreşler yok çocuklarını işyerlerine götürüyorlar. Filyasyondaki arkadaşlara verilen günlük iaşe içi boş bir tane sandviç. Bu taleplerimizi ilettik ama duymadılar. Basın yoluyla ilettik, sosyal medyadan yazdık duymadılar, en yakınlarına gelip dilekçeyle vermek istedik."