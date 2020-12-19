Filyasyon ekibine 100 şoför alımı için iki günde 7 bin başvuru

Urfa'da filyasyon ekibinde görev yapacak 100 şoför alımı için verilen ilana 2 günde 7 bin 53 kişi başvurdu.

Haber Merkezi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentte 13 ilçede filyasyon ekibinde 6 aylığına çalıştırmak üzere İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 100 şoför alımı için 14 Aralık'ta ilan verdi. ü

ANKA'nın haberine göre, başvurular için sadece 14-15 Aralık 2020 tarihleri belirlenmesine rağmen bu kısa süre içerisinde 7 bin 53 kişi iş başvurusunda bulundu.

Covid-19 nedeniyle online olarak yapılan başvuruların ardından 100 asil ve 50 yedek şoför adayı noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Kura sonuçları Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü resmi sitesinden 18 Aralık'ta yayımlandı.

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