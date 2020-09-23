Filyasyon ekibinden bilgi saklayana 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak

Kırklareli'nde koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere en üst sınırdan 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlara göre, filyasyon ekibinden bilgi saklayan, yanlış, eksik bilgi veren ve ekipleri yanıltan kişiler hakkında işlem yapılacak. Bu kişilere 3 bin 152 lira para cezası verilecek.

Alınan karara göre kentte fiyasyon ekiplerince Covid-19 olduğu anlaşılan kşişiler ile bunların temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanları ise sağlık raporu almaksızın hastalıkları ve izolasyonları süresince idari izinli sayılacak.

Öte yandan kamu kurumlarına girişte istenen HES kodu uygulamasından Kırklareli'de vatandaşların muaf tutulacağı, 65 yaş ve üstü vatandaşların da 10.00-17.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesine müsaade edileceği açıklandı.

