Filyasyon çalışmalarında zorla görevlendirilen öğretmenler endişeli

Yaz aylarından bu yana Sağlık Bakanlığı'na bağlı meslek personeli tarafından sürdürülmesi gereken filyasyon çalışmaları ve esnaf taramaları için devlet okullarında çalışan öğretmenlere zorunlu görevlendirme yapılıyor. Çalışmaya zorlanan ve itiraz edecek yetkili merci bulamadığını belirten öğretmenler soL'a ulaştı.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede hastalığın izole edilmesi, yayılmasının engellenmesi ve planlı saha çalışmalarıyla bir takım koruma ve kontrollerin gerçekleştirilmesi olarak da tanımlanabilecek filyasyon çalışmaları, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık görevlilerinin adres tarama faaliyetleriyle başlamıştı.

Salgın koşulları ile birlikte ek ders kesintileri, esnek çalışma saatleri gibi konularla hakları gasp edilen kamu emekçisi öğretmenler artık filyasyon çalışmalarında zorla görevlendiriliyorlar. Bu kapsamdaki görevlendirmeler, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yazılan yazılar doğrultusunda okul yönetimi aracılığıyla yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca işyeri ve esnaf denetlemek ve bu denetimlerin sonuçlarını dijital ortamda veri tabanlarına işlemek gibi görevler de dayatılıyor.

'Emniyetin veri girişini de biz yapıyoruz'

Amacına uygun yapılmayan filyasyon çalışmaları sonuç vermediği gibi, tedbir kapsamında yapıldığı iddia edilse de çalışmaları yürütenlerin hayatını hiçe sayan bir dizi tedbirsizliklerle devam ediyor. soL'la iletişime geçen kamu öğretmenleri çalışmalarda görev alanlara konu ile ilgili uzman eğitimi verilmediğini, gerekli koruyucu ekipman ve iaşe sağlanmadığını, gidilmesi gereken yerlere ulaşımın bireysel çabalarla gerçekleştirildiğini bildirdiler.

"Yetmezmiş gibi, sadece kendi filyasyon verilerimizi değil, emniyetin sisteme işlemesi gereken filyasyon ve esnaf taraması verilerinin girişiniz de biz yapıyoruz" diyen öğretmenler, verilerin işlenmesi için gerekli araçların bireysel olarak karşılanması, verilen kumanyanın insani beslenme koşullarını karşılayamaması gibi konuların daha önce de gündem edilmesine rağmen sonuç alınamadığını, haklarını savunmak ve itiraz etmek için muhatap bulamadıklarını, konu ile ilgili sorumluluğun okullarda müdür yadımcılarının sırtına yıkıldığını belirtiyorlar.