Filozof Anaksagoras belgesel: Çekimler Urla'da yapıldı

M.Ö. 510 yılında Batı Anadolu’daki site devletleri içinde yer alan Klazomenai’da (bugünkü Urla) doğmuş olan filozof Anaksagoras'ın (Anaxsagoras) yaşamını ve öğretisini konu alan belgesel filmin çekimleri Urla’da yapıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği “Rasyonel Bir Filozof Anaxagoras” adlı belgesel film için kamera arkasına Umut Çınkır geçti. Belgeselde Anaksagoras’ı Feridun Hamarat, öğrencileri ise Sevinç Öztürk ve Gültekin Çavga antik dönem kıyafetlerle canlandırdı.

Ege’de Antik çağın önemli kentlerinden Klazomenai'de doğmuş ve düşünce tarihine adını yazdırmış olan Anaxagoras’ın yaşamını ve felsefesini işleyen belgesel film, İzmir’in Urla ilçesinde ve bölgenin Efes, Priene, Miletos ve Didim Apollon Tapınağı gibi antik yerleşimlerde çekildi.

Danışmanlığını Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zehragül Aşkın’ın yaptığı belgeselde, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan Göçmen ve felsefeci Prof. Kamuran Elbeyoğlu da Anaxagoras’la ilgili görüşlerini aktarıyor.

“Filozof Anaksagoras” belgesel filminin yönetmeni Uğur Pişmanlık, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Antik çağın Anadolulu filozoflarından biri olan Anaksagoras, Batı Anadolu’daki site devletleri içinde yer alan Klazomenai (bugünkü Urla) doğumludur. Anaksagoras antik dünyanın ilk gerçek bilginlerinden biridir ve Anaksagoras felsefe yapmak için Anadolu’dan Atina’ya giden ilk filozoftur. Anaksagoras, içinde bulunduğumuz evreni ve hareketlerini tanrısal olan üzerinden değil maddenin yapısı ve iç dinamikleri ile onu harekete geçiren şeylerden yola çıkmıştır. Anaksagoras’ın ortaya koyduğu düşünceler, duyularımız aracılığıyla maddi varlıkları akıl yoluyla kavramayı, deney ve gözlemlerle anlamayı seçtiğini ortaya koymaktadır. Bu onun rasyonel (akılcı) bir düşünür olduğunu gösterir. Urla’da çekeceğimiz Anaksagoras belgeseli ile Anadolu felsefe tarihinde yer almış bu düşünürü Türkiye’nin felsefe ve kültür yaşamına kazandırmış olacağız. Bu işin beni en mutlu eden yanı da budur; bu topraklarda felsefe adına bir şey üretmiş olmak” diye konuştu.

Uğur Pişmanlık’ın, ilk yönetmenlik denemesi olan bu çalışma dışında, 2010 yılında Umut Hacıfevzioğlu’nun yapımcısı olduğu ve yönetmenliğini yaptığı “Antik Çağ’da Tarsus ve Felsefe”, 2012’de “Assos’ta Felsefe”, 2015 yılında “Kölelikten Filozofluğa: Epiktetos” ve 2019’da “İlk Filozof Thales ve Miletos Okulu” belgesel filmlerinin senaryolarını yazdı ve yönetmen yardımcılığını üstlendi. Ayrıca bu belgesellerde oyuncu olarak filozofları canlandırdı.

Açıklamada, “Rasyonel Bir Filozof Anaksagoras” adlı belgeselin bu yılın sonunda, yeni yayın döneminde TV’de gösterime gireceği belirtildi.