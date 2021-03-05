Filistin'de OHAL 1 ay uzatıldı

Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 314'e, vaka sayısının da 216 bin 802'ye ulaştığını duyuran Filistin Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde OHAL'in 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Filistin yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez bir yıl önce ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, dün süresi dolan OHAL'le ilgili Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yeni bir kararname yayımladığını duyurdu.

Buna göre Filistin'de Covid-19 tedbirleri kapsamındaki OHAL bugünden itibaren 1 ay daha uzatıldı.

Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL uygulaması birinci yılına girmiş oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 3 Mart 2020’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

İsrail rekor kırdı, Filistinlilere aşı yok!

İsrail bugüne dek 2,19 milyon vatandaşını aşılayarak, dünya üzerinde nüfusuna oranla en fazla aşıyı yapan ülke oldu. Hali hazırda BioNTech/Pfizer aşısını uygulayan, 6 milyon doz Moderna aşısı için de anlaşmaya varan İsrail’de, ilk aşı 19 Aralık’ta Binyamin Netanyahu’ya yapılmıştı. Bugüne dek 60 yaş üstü nüfusun yüzde 75’i aşılandı.

Batı Şeria ve Gazze’de işgal altında yaşayan 4,5 milyondan fazla Filistinli ise aşı programına dahil edilmedi. Her gün çoğunlukla inşaat işlerinde çalışan 60 bin Filistinli, İsrail’e gidip akşam evine dönüyor.