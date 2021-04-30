Filistin'de 15 yıl sonra ilk defa yapılacak seçimler ertelendi

Filistin lideri Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelendiğini duyurdu.

Abbas kararını, Filistin seçimlerini görüşmek üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı sonrasında açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında Abbas, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin seçimlerinin yapılmasına izin vermediğini söyleyerek, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık" dedi.

"Seçimler Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında yapılmalıdır" diyen Abbas, Kudüs'teki Filistinlilerin demokratik haklarından taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Filistin Anayasası'na göre 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak 2006 yılından bu yana seçim yapılamıyor.

Filistin'de Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria'yı yöneten Fetih, 2006'dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için geçtiğimiz Eylül ayında anlaşmıştı.