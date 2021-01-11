Filistin, Sputnik V aşısını tescilledi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Filistin Devleti Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı Rus Sputnik V aşısının tescil edildiğini duyurdu.

Aşı, ülkede ek klinik denemeler olmaksızın acil kullanım yetkilendirme prosedürü kapsamında tescil edildi. Sputnik V, daha önce Cezayir, Arjantin, Bolivya ve Sırbistan'da aynı prosedür kapsamında tescil edilmişti.

Sputnik V'nin Filistin'e teslimatının 2021'in ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor ve ilk teslimatın bir ay içinde ulaşması bekleniyor. Aşının tedariki, RDIF’in Hindistan, Çin, Güney Kore ve diğer ülkelerdeki uluslararası ortakları tarafından sağlanacak.

Filistin böylece Ortadoğu'da Rusya'nın aşısına onay veren ilk ülke oldu.