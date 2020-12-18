Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD'yle ile ilişkilerin yeniden kurulması için koşullarını açıkladı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD ile bağları normalleştirmek için koşullarını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cumartesi günü FKÖ Yürütme Komitesi toplantısına başkanlık etti.

Komite, yeni yönetimin bir kaç koşulun yanı sıra Washington'daki FKÖ ofisinin çalışmalarına devam etmesine izin verirse ABD ile bağları yeniden kurmayı kabul etti.

Diğer koşullar arasında İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgeler üzerindeki egemenliğini ve yerleşim faaliyetlerini genişletme planlarına verdiği desteğin geri çekilmesi ve iki devletli çözüm tartışmalarının yeniden başlaması yer alıyor.

Eylül ayında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden, daha fazla ülkenin İsrail'i egemen bir devlet olarak tanımasının önemli olduğunu söyledi, ancak Filistinlilerle iki devletli bir çözüm için çalışmaya devam etmenin de aynı derecede önemli olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasının iki devletli çözümü, Ürdün Nehri'nin batısında, İsrail Devleti ile birlikte bağımsız bir Filistin Devleti öngörüyor. Filistin 1967 sınırlarına dönülmesi konusunda ısrar ediyor ancak İsrail işgal ettiği toprakları 10 yıllardır oldukça genişletmiş durumda ve söz konusu sınırları kabul edemez buluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini genişletme sözü verdi, ancak seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki bazı ülkeler için yaptığı barış anlaşması kapsamında yer alan plan ertelendi. Netanyahu'nun Filistin toprakları üzerindeki İsrail egemenliğini genişletme planları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği üyeleri tarafından kınandı.

Mayıs ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Netanyahu'nun yeni kabinesinin yemin töreni sırasında Tel Aviv'in egemenliğini Batı Şeria'nın bazı bölgelerine genişletme planlarını açıklamasının ardından ABD ve İsrail ile tüm anlaşmaları feshetti.