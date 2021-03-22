Filipinler'den Çin'e 'gemilerinizi karasularımızdan çekin' çağrısı

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, içinde 200'den fazla Çin gemisinin Filipinler'in karasuları içerisinde olan Güney Çin Denizi'ndeki Whitsun kayalıklarında bulunmasının "bölgeyi askerileştiren provokatif bir eylem" olduğunu belirterek, bu gemilerin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Lorenzana, "Çin'den bu baskını durdurmayı ve kara sularımızı ihlal eden ve içinde balıkçıların yerine silahlı milislerin bulunduğu bu gemileri geri çağırmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Filipin hükümeti yetkilileri, 7 Mart tarihinde 220'ye yakın Çinli geminin Whitsun kayalıklarına demirlediğini belirlediklerini söyleyerek, gemilerin yan yana bulunduğu görselleri paylaşmıştı. Pekin de, bu gemilerin bölgede konuşlandığını doğrulamıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, olaya tepki olarak Çin'e diplomatik bildirimde bulunduklarını aktardı.