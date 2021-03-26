Fikriye Özbek davasında adalet talebi: 'Sözleşme uygulansaydı hapiste olmazdı'

Adana’da 11 yıllık evliliği boyunca sistematik şiddet gördüğü eşi Hakan Özbek’i öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle tutuklu yargılanan Fikriye Özbek davasının üçüncü duruşmasında mahkeme tahliye talebini yine reddetti. Dava 13 Nisan 2021 tarihine ertelendi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimi

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, Fikriye Özbek'in "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak evlilik süresince eziyete uğraması ve eylemi tahrik altında gerçekleştirmesi nedeniyle cezada "haksız tahrik" indirimine gidilmesini talep etti.

Telefondan çıkan görüntüler şiddeti ortaya koydu

Mahkemede, Hakan Özbek'in cep telefonu içeriğine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre Hakan Özbek'in silah ve bıçaklarla çekilmiş fotoğrafları ile Fikriye Özbek'in darp edildiğinin yer aldığı görsellerin telefon hafızasında bulunduğu bildirildi.

'Bana zarar verirken zevk alıyordu'

Duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Fikriye Özbek, bilirkişi raporunun okunmasının ardından söz alarak, "Maktul bana psikopatça davranırken gülüyordu. Bana zarar verirken zevk alıyordu" dedi ve yıllarca bu şiddete maruz kaldığını, silahla tehdit edildiğini belirterek "Suçsuzum" dedi.

Mahkeme yeni rapor talebini reddetti

28 yaşındaki iki çocuk annesi Fikriye Özbek soruşturma aşamasındaki ifadesinde, Hakan Özbek’in 3 Eylül gecesi tüfeğini kendi göğsüne dayayarak defalarca ucuna doğru vurduğunu ve o sırada tüfeğin ateş aldığını söylemişti. Özbek’in ifadesini swap raporları da doğrulamıştı. Raporda Hakan Özbek’in iki elinde de fazla miktarda atış izine rastlanırken, Fikriye Özbek’inse sadece sol elinde az miktarda atış izi olduğu belirlenmişti.

Fikriye Özbek'in avukatı Sevil Aracı daha önce soL'a yaptığı açıklamada mahkemenin kullanılan tüfeğin tetiğine basılmadan patlayıp patlamayacağına dair bilirkişi raporunu beklediğini söylemişti. Mahkemeye ulaşan raporda tüfeğin tetiğine basılmadan vurma ile patlamayacağı belirtildi.

Av. Sevil Aracı, olaya tanık olan çocuğun ve akrabaların ifadelerinde tüfeğin vurmayla patladığına dair anlatımların olduğunu belirterek İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor alınmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

Fikriye Özbek'in tahliyesi talebi de mahkeme tarafından reddedildi.

Adliye önünde açıklama: İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı kurtulabilirdi

Duruşmanın ardından adliye önünde Adana Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında "İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı Fikriye hapiste olmazdı” denildi.

Fikriye Özbek'in 17 yaşında evlendirildiği Hakan Özbek'ten gördüğü şiddetin izlerini halen vücudunda taşıdığı vurgulanan açıklamada, telefonundan çıkan fotoğrafların da Hakan Özbek’in şiddete eğilimli bir kişi olduğunu ortaya koyduğu belirtilerek bu kişinin daha önce de hakkında 23 adet suç kaydının olduğu ifade edildi.

Fikriye Özbek'in yaşadığı şiddet nedeniyle 183 Şiddet Hattı'na ihbarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada "Bu ihbar neticesinde polisler eve geldiğinde Hakan Özbek’in kendisini tehdit etmesi yüzünden yine şikayetçi olamamış. Görevliler de bir şey yapmadan gitmişler. Halbuki gelen görevliler şikayet olmasa da Fikriye ve çocuklarını alıp güvenli bir yere götürmüş olsalardı, Fikriye yaşadıklarını anlatabilir, şiddetten kurtulmak için adım atabilirdi. Yani Alo 183 görevlileri, İstanbul Sözleşmesini uygulasalardı, Fikriye kendisine şiddet uygulayan kocasından kurtulabilirdi, bugün cinayetle yargılanıyor ve hapis yatıyor olmazdı” denildi.