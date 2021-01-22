Fikriye Özbek bu duruşmada da tahliye edilmedi

Adana’da 11 yıllık evliliği boyunca sistematik şiddet gördüğü kocası Hakan Özbek’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fikriye Özbek davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, avukatlarının itirazlarına rağmen Özbek’in tutukluluğuna devam kararı verdi ve ev hapsi talebini de reddetti. Duruşma 26 Mart tarihine ertelendi.

İki çocuk annesi Fikriye Özbek yılllarca şiddet gördüğü eşi Hakan Özbek’i 2 Eylül gecesi öldürdüğü iddiasıyla “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle tutuklu olarak yargılanıyor. Fikriye Özbek soruşturma aşamasındaki ifadesinde Hakan Özbek’in o gece tüfeği kendi göğsüne dayayarak defalarca ucuna doğru vurduğunu ve o sırada tüfeğin ateş aldığını söylemişti. Özbek’in ifadesini swap raporları da doğrulamıştı. Zira gelen raporda Hakan Özbek’in iki elinde de fazla miktarda atış izine rastlanırken, Fikriye Özbek’inse sadece sol elinde az miktarda atış izi olduğu belirlenmişti.

Fikriye Özbek’in avukatı Sevil Aracı, swap raporundaki bulguların müvekkilinin ifadesini doğruladığını çünkü ateş etmek için sözkonusu tüfeğin her iki elle tutulması gerektiğini ifade etti. Duruşmada bunu da dile getirmelerine rağmen tahliye kararı çıkmadığını belirten Aracı, mahkemenin kullanılan tüfeğin tetiğine basılmadan patlayıp patlamayacağına dair istenen bilirkişi raporunu beklediğini söyledi. Aracı “Orada Fikriye’nin anlatımına uygun bir bulgu çıkarsa daha da netleşmiş olacak onun yapmadığı” dedi.

3 tanık da Fikriye’nin şiddete uğradığını anlattı

Bugünkü duruşmada biri Fikriye’nin yakını diğer ikisi Hakan Özbek’in yakını olan 3 kişinin tanık olarak dinlendiğini anlatan Aracı, 3 tanığın da Fikriye’nin daha önce çok fazla şiddete uğradığını ve işkence gördüğünü söylediklerini belirtti.

Hakan Özbek’in otopsi raporunun da geldiğini kaydeden Aracı, raporda ölüm nedeninin tek atışla yapılan yaralanma olduğunun belirlendiğini aktardı.

‘Ateş etmiş olsaydı bile meşru müdafaa sayılmalıydı’

Avukat Aracı’ya olayın bir “meşru müdafaa” olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini sorduğumuzda ise şunları söyledi:

“Fikriye kendisinin hiç yapmadığını, eşinin zorladığını ve silahı ölen kişinin patlattığını söylüyor. Ama biz diyoruz ki mahkeme buna inanmasa dahi sonuçta işkence, şiddet gören bir kadın kendini kurtarmak için ateş etmiş olsaydı bile meşru müdafaa sayılmış olsa gerekirdi. Çünkü o can havliyle, korkuyla yapılan bir şeydir.”

“Kasten eşi öldürme” suçlamasının yöneltildiği iddianamede Fikriye’nin anlattıklarının kabul edilmemiş olduğunu söyleyen Avukat Aracı, “İddianame onun anlattıklarını kabul etmemiş, biraz da mahkemenin değerlendirmesine bırakmış, ağırlaştırılmış müebbet hapisten cezalandırılmasını talep etmiş. Ama yargılama sonucunda bunun böyle olmayacağını düşünüyorum. Yeniden savcılık görüşü de alınacak. O zaman değişecektir diye tahmin ediyoruz” dedi.

23 suçtan dosyası var

Fikriye Özbek daha önce gördüğü şiddet nedeniyle bir kez 183’ü arayarak başvuruda bulunmuş ancak Hakan Özbek’in kendisini ve ailesini ölümle tehdit etmesi üzerine kapıya gelenlere “Böyle bir şey yok” diyerek geri çevirmiş.

Avukat Aracı daha önce mahkemeden Hakan Özbek’in suç dosyalarının araştırılması talebinde bulunduklarını, bu taleplerinin konuyla ilgili görülmediği için kabul edilmediğini söyledi. Kendi yaptıkları araştırma sonucu Hakan Özbek’in hakkında 23 suçtan soruşturma dosyası olduğunu öğrendiklerini belirten Aracı, Özbek’in son olarak tutuklu olduğu cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında salıverildiğini söyledi.

İki çocuğunun bakımını engelli anne sürdürmek zorunda

Kadın cinayetlerinin faillerinin yargılandığı davalarda “haksız tahrik indirimi” kararına imza atan mahkemelerin bu olaydaki bakışını sorduğumuz Aracı “Bizim de isyan ettiğimiz noktalardan biri o” diyor:

“Erkekler yargılanırken çok kolay indirimler kadınların başına bir iş geldiğinde o kadar da kolay uygulanmıyor.”

Fikriye Özbek’in iki küçük çocuğuna şu anda engelli olan annesinin bakmaya çalıştığını anlatan Aracı, bu kadar uzun süre tutuklu olmasının çocuklarının bakımını da engellediğine işaret etti. Aracı bugünkü duruşmada tutuklamanın en azından ev hapsine çevrilmesini talep ettiklerini ancak bu taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

Aracı “Biz özellikle kadınların uzun süre şiddete maruz kalan ve böylesi durumlarla karşı karşıya kalan kadınların davalarında biraz daha hassas yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Adana’da şiddete karşı mücadeleyi örgütlemeye çalışan kadınlar olarak da davayı takip ediyoruz. Fikriye Özbek’in en yakın zamanda tahliye edilmesini istiyoruz” dedi.