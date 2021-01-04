Fikri Sağlar hakkında soruşturma

CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakim" sözlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri SAĞLAR hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan, re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Sağlar, katıldığı bir televizyon programında "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var. Nitekim başıma da geldi. Bunu aşabilmemiz lazım. Biz iktidara geldiğimizde türbanlıların bu hakkını elinden almamız doğru değil. Ama mücadele şeklini ortaya koymamız lazım, mütedeyyin insan kendi inancı doğrultusunda örtünüyorsa o saygı duyulacak birisidir. Ama örtünmesi militanlık ve ideolojik mücadelenin ürünüyse kaldı ki böyle geldiler, rejimi değiştirerek bir kişiye tüm hakları, hukuku yetkiyi verdiler, bu yarın hepimizi sıkıntıya sokacaktır" demişti.