FIFA Başkanı Infantino koronavirüse yakalandı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Covid-19'a yakalandı.

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FIFA, 50 yaşındaki İsviçreli yönetici Gianni Infantino'nun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Hafif belirtileri bulunan Infantino'nun, en az 10 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.