FIFA, 50 yaşındaki İsviçreli yönetici Gianni Infantino'nun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Hafif belirtileri bulunan Infantino'nun, en az 10 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.
FIFA Başkanı Infantino koronavirüse yakalandı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Covid-19'a yakalandı.
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FIFA, 50 yaşındaki İsviçreli yönetici Gianni Infantino'nun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Hafif belirtileri bulunan Infantino'nun, en az 10 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.