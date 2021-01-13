Fidol Okulları’nda mobbing, hak gaspı ve usulsüzlük iddiası

İstanbul Koşuyolu’nda İlkokul ve Ortaokulu olan Fidol Okulları, çalışanlarını hem maddi anlamda çeşitli hak gasplarına, hem de kurucu Faik Birgül tarafından sık sık mobbing’e maruz bırakıyor.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’na ulaşan öğretmenler, sigorta primlerinin anlaştıkları ücret üzerinden değil, daha düşük bir ücret üzerinden gösterilerek usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Öğretmenler, kurucu Faik Birgül tarafından birçok öğretmenin istifaya zorlandığını, dayanamayacakları kadar yoğun mobbing süreçlerine maruz kaldıklarını belirttiler. Bazı öğretmenler bu mobbing’e dayanamayıp istifa ederken, bazı öğretmenlerse kurum tarafından işten çıkarıldı. Bu yüzden okulda sürekli bir idareci ve öğretmen sirkülasyonu yaşandığı da belirtildi.

Öğretmenlerin belirttiğine göre, okulun patronu olan ve kendisini ulusal basında birçok programda Eğitim Uzmanı ve Fidol Okulları Kurucusu olarak tanıtan Faik Birgül, aynı zamanda İstanbul’da bir devlet okulunda rehberlik öğretmeni olarak görev yapıyor.

'Pandemi bahanesiyle maaş ve sigortalar gasp ediliyor'

Öğretmenler, pandemi dönemiyle birlikte Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurularak, öğretmenlerin maaşlarında çeşitli kesintilere gidildiği ve halen de sigorta ödemelerinde sorun yaşandığını ifade ettiler. Kısa Çalışma Ödeneği dışında eksik kalan ödemelerinin başka bir şahıs hesabından hesaplarına aktarıldığını belirten öğretmenler, bu şekilde kurumun vergi ve sigorta ödemelerinden kaçındığını da iddia ettiler.

Mobbing dolayısıyla istifalar

Öğretmenler PE Ağı’na yaptıkları ihbarda, kurum patronu tarafından uğradıkları mobbing’i ve bu yüzden yaşadıkları sorunları da bildirdiler. Patronun öğretmenler hakkında velilere asılsız söylemlerde bulunduğunu ve öğretmenlerin görevlerinde işlevsizleştirildiğini, veli ve öğrencilerle arası iyi olan idareci ve öğretmenleri itibarsızlaştırmak için çeşitli politikalar güttüğünü ve en sonunda baskı altında kalan öğretmenlerin istifa ederek kurumdan ayrıldığını bildirdiler.

Devlet memuru işletme sahibi ve usulsüzlükler

Resmiyette kurum sahibi olarak Faik Birgül yerine eşinin gözüktüğünü belirten öğretmenler, Faik Birgül’ün kendisini basında ve çıktığı programlarda kurucu olarak tanıttığını belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan öğretmenler, okulda yapılan kurslar için Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onay alınmadığını, öğretmenlerin kurslarda ücretsiz bir şekilde ekstra çalıştırıldığını, velilerden eğitim öğretim ücreti dışında ayrıca kırtasiye ücreti alınarak bunun fatura edilmediğini ve karşılığının tam olarak öğrencilerin ihtiyacında kullanılmadığını da belirttiler.