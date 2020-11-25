Fidel Castro aramızdan ayrılışının 4. yılında soL TV'de özel programla anılıyor

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro aramızdan ayrılışının 4. yılında soL TV'de yayınlanacak özel programla anılıyor. JMKDD Yönetim Kurulu üyesi Göksun Özhan'ın sunacağı program saat 21.00'de soL TV'de yayınlanacak.

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

soL Bilim ve Aydınlanma -14.00

Geçmişi Anlamak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi her çarşamba soLTv'de Bilim ve Aydınlanma programları ile karşınızda olacak. Aylık olarak dört farklı içeriğe sahip olan programların temalarından biri de "Aydınlanma Sohbetleri". Bu haftaki aydınlanma sohbetimizde konuğumuz Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal ile şiddetin, eşitsizliğin, hastalıkların kökenini konuştuk. İnsanlığın Anadolu'daki tarihini antropolojik yöntemleri kullanarak inceleyen Prof. Dr. Erdal ile "geçmişi anlamak" üzerine Ezgi Altınışık'ın gerçekleştirdiği söyleşiyi yayınlıyoruz.

soL Bakış - 20.00

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Mücadele sürüyor ama saldırılar da. soL Bakış bu vesileyle Türkiye’de AKP iktidarının söylemleriyle beslenen ve pandemiyle birlikte katlanarak artan kadına yönelik şiddeti mercek altına alıyor.

Özel Program - 21.00

Aramızdan ayrılışının dördüncü yılında...

FİDEL HÂLÂ BİZİMLE

Küba Devrimi’nin tarihsel önderi Fidel Castro’nun, “Comandante”nin aramızdan ayrılışının dördüncü yılı için José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından özel bir anma programı hazırlandı.

Bugün saat 21.00'de soLTV'den yayınlanacak olan programı JMKDD Yönetim Kurulu üyesi Göksun Özhan sunacak. Programda Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez ile yapılan bir söyleşi de yer alacak. Núñez, Fidel ile ilgili olarak hemen her Kübalı’nın özel anılara sahip olduğunu söyledikten sonra kendi anılarını aktarıyor. Fidel’e ithafen Che'nin 1956'da yazmış olduğu bir şiirin de seslendirileceği programda Fidel için bestelenen Küba ezgileri ve Türkiye Komünist Partili Kadınların Küba halkıyla dayanışma mektubu da Küba dostları ile paylaşılacak.