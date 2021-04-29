FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan'la eşleşti.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda gruplar şöyle oldu:

A Grubu: İspanya, Rusya, Türkiye, Gürcistan, Belçika, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Litvanya, Fransa, Slovenya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Estonya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Polonya, Sırbistan, Finlandiya, İsrail, Hollanda