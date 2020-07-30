Feyzioğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'nın gözaltına alınmasına tepki

AKP'nin çoklu baro düzenlemesine "devrim niteliğinde" diyerek destek veren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Feyzioğlu “Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır” dedi.

Feyzioğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır” denildi.

Açıklamada, TBB Avukat Hakları Merkezi üyesi Şenol Yücesoy’un TBB adına Dönmez’e destek için Hatay’a gittiği ve TBB’nin konunun takipçisi olacağı belirtildi.

'Polisin baro başkanını tanımaması hayatın olağan akışına aykırı'

Feyzioğlu şunları kaydetti:

“Polisin kimlik sorma yetkisi vardır. Ancak PVSK md. 4A'nın özü, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermez. Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır.”

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, dün gece, Hatay’ın İskenderun ilçesinde, ailesiyle birlikte bir restoranda yemek yediği sırada polisin kendisine kimlik sorması üzerine gerekçe göstermelerini istemiş, polisler bunun üzerine Dönmez’i gözaltına almıştı.