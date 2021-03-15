Feyzioğlu'ndan genel kurul mesajı: Hazırım

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB Genel Kurulu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Feyzioğlu, "Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, Genel Kurulu'nu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım" diye yazdı.

Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, Genel Kurulu'nu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım. — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) March 14, 2021

51 baro başkanından ortak açıklama gelmişti

Baro genel kurullarına getirilen yasak ve kısıtlamalara, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanlarının da olduğu 51 baro başkanı ortak bir açıklama yaparak tepki göstermişti.

Baro genel kurullarının önündeki engellerin kaldırılmasını talep eden baro başkanları pandemi gerekçe gösterilerek avukatların önünden sandığın kaçırılmak istendiğini vurgulamıştı.

51 baro başkanı Ankara'da yaptıkları toplantının ardından yayımladıkları ortak açıklamada "Bugün Avukatlık Kanunu’nda yer alan seçime ilişkin hükümleri yok sayarak baro genel kurullarının engellenmesi, gelecekte yapılması muhtemel tüm seçimlerin iptali için de korkutucu bir emsal yaratmaktadır" denilmişti.

Feyzioğlu'nun bu süreçte görevini gereği gibi yapmadığı, baroların genel kurullarının yapılmasına getirilen yasakları 6 ay sonra fark ederek bakanlığa yazı yazmakla yetindiği de söylenmişti.

'Çoklu baro' tartışmalarından bugüne

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 'çoklu baro' tartışmaları sürecinde AKP'nin önerilerini baro başkanlarına ileten bir elçilik görevine soyunmuştu. Avukatların eylemleri sırasında da istifası istenmişti.

Baro başkanları ve avukatlar "çoklu baro" sistemi tartışmalarının ardından "Savunma Yürüyüşü" başlatarak bulundukları illerden Ankara’ya gitmiş ve burada polis saldırısına ve ablukasına maruz kalmıştı. Baro başkanlarının Ankara’ya girişinin engellenmesi İstanbul ve İzmir baroları önünde protesto edilmişti. Avukatlar "Feyzioğlu istifa" sloganları atmıştı.

Feyzioğlu Ankara'da ablukaya alınan baro başkanlarını ziyarete gittiğinden protesto edilmişti. Baro başkanları "Size ihtiyacımız yok, gölge etmeyin!" demişti. "Çözülüyor. Geçmiş olsun" diyen Feyzioğlu'na avukatlar, "Çözülüyor merak etmeyin ama sizden sebep değil. Sayenizde oldu bu. Dün çözseydiniz. Siz bu noktaya getirdiniz" diye yanıt vermişti.