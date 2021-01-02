Feyzanur'un ölümüne ilişkin ailenin avukatından açıklama

Gaziantep'te 17 yaşındaki lise öğrencisi Feyzanur, iddiaya göre balkondan atlayarak yaşamını yitirirken, 4 ay önce yaptığı bir paylaşım gündem olmuştu.

"Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" diyen Feyzanur'un bu paylaşımı sonrası gözler soruşturmaya dönerken, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Feyzanur'un ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmeyi paylaştı:

Gaziantep Barosu Başkanı olarak görüştüğüm ailenin Avukatının olaya dair açıklamasını paylaşıyorum: "Lise öğrencisi kızımız Feyzanur'un annesi babası ve kardeşlerinin de evde olduğu halde terastan düşerek vefat etmiştir. Baştan itibaren adli makamlar olayı titizlikle takip etmekte ve incelemektedir. Kamuoyunun yanıltıcı ve gerçeğe uygun olmayan haberler ailenin acılarını daha da ağılaştırmaktadır. Kızımızın Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ön otopsisi yapılmış ve ailesine defin için teslim edilmiştir. Av. Yunus Emre Ceylan