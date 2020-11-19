'FETÖ' yargılamasında çevik kuvvet şapkasıyla savunma

"FETÖ"ye üye olmaktan yargılanan Talha Uğurluel duruşmada daha önce kendisine verilen çevik kuvvet şapkasını göstererek savunma yaptı. Uğurluel 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl sonra 5 bin çevik kuvvet polisine 500'er kişilik gruplarla boğaz turu yaptırdığını belirterek "Beni darbe girişiminden 1 yıl sonra böyle bir geziye davet ettiklerine göre hakkımda araştırma yapmışlardır" dedi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatıyla birlikte katılan tutuksuz sanık Uğurluel aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini belirterek, yanında getirdiği çevik kuvvet komiser şapkasını mahkeme heyetine gösterdi.

Uğurluel, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 yıl sonra 5 bin çevik kuvvet polisine 500'er kişilik gruplarla boğaz turu yaptırdığını belirterek, "Bu şapkayı da bana verdiler. Tur boyunca bu şapkayı sürekli başıma taktım. Bana tur için para da ödendi, emniyette bu kayıtlar vardır. Beni darbe girişiminden 1 yıl sonra böyle bir geziye davet ettiklerine göre hakkımda araştırma yapmışlardır. İnsanlar beni şimdi konferanslara çağırmak istiyor. Çok yıprandım, beraatimi verirseniz çok memnun olacağım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik belgelerin ilgili kurumlardan dönüşünün beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.