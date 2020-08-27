Fethiye'de orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi Taşbaşı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Fethiye, Dalaman ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 70 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.