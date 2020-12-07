Fethiye'de kadın cinayeti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde haber alınamayan Selvan A. adlı kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

AA'nın aktardığına göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Selvan A.'ya ulaşamayan yakınları, Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine geldi. Kapının açılmaması üzerine açık balkondan içeri giren yakınları, Selvan A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Selvan A.'nın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, fail olarak eski eş Tanju A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. 2 çocuğu olan genç kadının, daha önce şiddet gördüğü Tanju A.'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.