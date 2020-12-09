Fethiye'de eşini öldüren Tanju Acar yakalandı

Muğla’da evinde öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki Selvan Acar’ın katil zanlısı olarak aranan eşi Tanju Acar, ormanda yakalandı.

Fethiye’de oturan Selvan Acar’a telefonla ulaşamayan yakınları, geçen 6 Aralık’ta Pazaryeri Mahallesi’ndeki evine gitti. Kapının açılmaması üzerine açık balkon kapısından içeri giren yakınları, iki çocuk annesi Acar’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının öldürüldüğü anlaşıldı.

Daha önce de şikayetçi olmuş

Genç kadının cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, eşini öldürdüğü şüphesiyle Tanju Acar’ın yakalanması için çalışma başlatırken, Muğla polisi, Selvan Acar’ın, şiddet gördüğü gerekçesiyle bir süre önce şikayetçi olduğu ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlenen eşi Tanju Acar’ın kaçmış olabileceği ihtimali üzerine çevre il ve ilçelerdeki güvenlik güçlerine bilgi verdi.

Ormana saklanmış

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Acar’ı, Kınık Mahallesi’nde ormanlık alanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. Acar, işlemlerinin ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki ifadesinde itiraf eden Tanju Acar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.