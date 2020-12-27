Fethiye Körfezi’ni tehdit eden projeye itiraz

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5 yıl önce tepkiler üzerine iptal edilen Akmarin Marina Yat Limanı projesi yeniden hayata geçirildi.

Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre, Fethiye Körfezi’nin deniz ve kıyı yapısını tamamen bozacağını, kıyı ekosisteminin geri dönülemez şekilde tahrip olacağını belirten çevre örgütleri ve yurttaşlar projenin durdurulmasını istedi.

Fethiye Kent Konseyi, Fethiye Belediyesi ve Muğla Kent Konseyleri, konuya ilişkin ortak bir açıklama yaparak, projeye itiraz edildiğini duyurdu.

Fethiye Kent Konseyi'nin itiraz dilekçesinde projeye ilişkin şu uyarılar yapıldı:

"Deniz ve kıyı yapısı tamamen bozulacak, deniz, kara ve kıyı ekosistemleri geri dönülemez şekilde tahrip olacaktır. Teknelerin sıvı ve katı atıkları ile karasal kökenli kirleticiler deniz kirliliğini arttıracaktır. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanının doldurulması, yüzer ya da sabit yapıların tesis edilmesi körfezin akıntı yapısını ve batimetrik yapısı değişecektir. Kara ve deniz ulaşımında aksamalar ve kazalar yaşanacak, kıyılardan herkesin eşit ve serbest olarak yararlanması mümkün olmayacaktır."