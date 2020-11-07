Fernando Solanas yaşamını yitirdi

Tangolar, Güney, Yolculuk, Yağma Anıları gibi filmlere imzasını atan Arjantinli usta yönetmen Fernando Solanas, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Solanas'ın Paris'te koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

60’lı yılların sonunda Arjantin’de özgürlüklerin büyük oranda ortadan kalktığı baskıcı bir siyasal ortamda Fernando Solanas, Octavio Getino ve daha birçok sinemacının içinde yer aldığı Grupo Cine Liberacion’un (Sinema Özgürlük Grubu) imzasını taşıyan "La Hora de los Hornos" (Fırınların Saati) filminin temsil ettiği devrimci sinemacılık anlayışının ve filmin heyecan verici yapım ve gösterim sürecinin öyküsünü bir kez daha sunuyoruz.

68’ Arjantini’nden bir film, bir manifesto