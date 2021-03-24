Ferhan Şensoy'dan 'ülkenin en büyük derdi' yanıtı: Ayıptır söylemesi, ülkeyi yönetenler!

Ferhan Şensoy, salgın günlerinde sanatçıların yaşadıklarına ve muhalif sanatçıların hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İşlerin hiçbir dönemde bu kadar pespayeleştiğin görmedim'

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'ın sorularını yanıtlayan Şensoy, sanatçılar üzerindeki baskılara ilişkin, "Geçmişte de tiyatro ve genel anlamda sanat birçok baskıyla, sansürle karşılaştı. Benim tiyatrom yakıldı, gece bekçisi hayatını kaybetti. O an orada bulunmaktan başka kabahati yoktu. Korkunç bir şeydi. Yine de işlerin hiçbir dönem bu kadar pespayeleştiğini görmedim. Metin Akpınar’ı gözaltına almak nedir? Müjdat Gezen’i sorgulamak nedir? Bu çaresizliktir, korkudur! Ayıptan da öte ayıptır!" dedi.

'Muhalefetin her türlüsünden korkuyorlar'

İktidarın sanattan neden korktuğuna ilişkin soruya yanıt veren Şensoy, "Korkmamaları için somut bir sebep yok. Sanatçı muhalif olur. Bunu daha önce de söylemiştim; benim dünya görüşümde yandaş sanatçı diye bir kavram olamaz" derken, "Biz, bugün aşağılık kompleksiyle boğuşan siyasilerle uğraşıyoruz. Muhalefetin her türlüsünden korkuyorlar, muhalif izleyicimiz de buna dahil" ifadesini kullandı.

Şensoy, "Türkiye’nin koronavirüs dışında en büyük derdi nedir?" sorusuna, "Ayıptır söylemesi, ülkeyi yönetenler!" yanıtı verirken, "İktidarın sanata ve sanatçıya bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorunu ise "İktidarın sanata ve sanatçıya yönelik bir bakış açısı yoktur!" şeklinde yanıtladı.