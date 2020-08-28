Ferhan Şensoy yazarla roman karakterini karıştırmamayı tavsiye ediyor

Adalet mekanizmasına olan güvenin yerlerde olduğu Türkiye'de insanlar en azından toplum baskısıyla adaleti sağlamaya çalışıyorlar. Tabii bu arayışa, çaresizlik ve tembellikle beslenen bir "sanal mücadele" heyecanı da ekleniyor. "Sosyal medya" bu tablonun yansıdığı yer oluyor.

Bir çok suçlunun önce serbest bırakılıp sosyal medyadaki tepkiler üzerine tekrar tutuklandığı (biraz da abartılmış gerçek olarak) biliniyor.

Diğer taraftan bu mecradaki duyarlılıklar, her fikir kendine bu platformda alıcı bulabildiği için, hayli enteresan olabiliyor. Üstelik yeni olmayan kimi gelişmeler birinin tesadüfen bunu gündeme getirmesiyle adeta bugün olmuş gibi tartışılıyor.

Bunun son örneği Ferhan Şensoy'un bir kitabıyla ilgili oldu.

2005 yılında ilk basımı yapılan Elveda SSK isimli kitapta hikayesi anlatılan bir psikopatın bir kediye tecavüzü tartıştığı sayfa hayvanlara tecavüzü özendirmekle suçlandı. Bu tepki yeni de değildi. Daha önce de kitaba benzer eleştiriler getirildiği için Şensoy pandemi sürecindeki postcad'lerinden birinde bu konuya şöyle yanıt vermişti:

Bu da Ferhan Şensoy'un podcast'inden, konuya dair düşüncesi. pic.twitter.com/CTVhVBBP3O — Gökhan Yücel ❄️ (@gokhanyucel) August 28, 2020

Kitabın girişinde yeraltı edebiyatının ünlü ismi Boris Vian'a atıf yapılmış olması, benzer konuları, benzer tarzda işleyen bir edebiyat türünün dünya literatüründe yer aldığını ve yetişkin edebiyatının bir parçası olduğunu hatırlatması açısından anlamlı.