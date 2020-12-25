Fenerbahçe'de 3 futbolcuda Covid-19 tespit edildi

Fenerbahçe'de üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 26, 2020
Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. pic.twitter.com/X5PYecef5a