Fenerbahçe'de 3 futbolcuda Covid-19 tespit edildi

Fenerbahçe'de üç futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
 
"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."


 