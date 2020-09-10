Fenerbahçe yeni transferlerine lisans çıkarmak için TFF'ye gerekli evrakları gönderdi

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yeni transferlerine lisans çıkarmak için gerekli evrakları gönderdiği bildirildi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe lisans sorunu çözmek için adım attı.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkartmak için gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi.