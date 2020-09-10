Fenerbahçe lisans sorunu çözmek için adım attı.
TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkartmak için gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi.
Fenerbahçe yeni transferlerine lisans çıkarmak için TFF'ye gerekli evrakları gönderdi
Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yeni transferlerine lisans çıkarmak için gerekli evrakları gönderdiği bildirildi.
Haber Merkezi
Fenerbahçe lisans sorunu çözmek için adım attı.
TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkartmak için gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi.