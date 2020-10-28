Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını kaybetti.
Kanaldan yapılan açıklamada Kemer'in yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilmişti.
Kaya Tokmakçıoğlu
Ali Delişmen
Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Fenerbahçe TV'de görev yapan ve bir süredir kanser tedavisi gören Dilay Kemer yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını kaybetti.
Kanaldan yapılan açıklamada Kemer'in yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilmişti.