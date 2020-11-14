Fenerbahçe basketbol takımında 18 pozitif vaka

Fenerbahçe kulübü, son koronavirüs testleri hakkında açıklama yayımladı. 

Haber Merkezi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 14'ü oyuncu, dördü de teknik ekip personeli olmak üzere 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir. Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."