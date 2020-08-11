Fen ve anadolu liseleri dolarken imam hatip tercih edenler yüzde 11'de kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuç raporunu yayımladı. Rapora göre, ilk sırada fen lisesini tercih eden öğrencilerin oranı yüzde 46,7 oldu. İlk tercihini imam hatip lisesinden yana kullanan öğrencilerin oranı ise yüzde 11,1.

BirGün'de yer alan habere göre; öğrencilerin büyük oranda akademik eğitim veren liseleri tercih ettiğini gözler önüne seren rapor, ortaöğretimdeki akademik başarısızlığının da bir kez daha altını çizdi.

İlk tercihlere Fen Liseleri yazıldı

İlk üç sırada en çok tercih edilen okul türü anadolu liseleri oldu. Birinci tercihlere en çok yazılan okul türü yüzde 46,7 ile fen liseleri oldu. Fen lisesinden sonra en fazla sırası ile anadolu, anadolu imam hatip ve meslek liseleri tercih edildi.

Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yalnızca yüzde 50,61’inin imam hatip ortaokulu mezunlarından oluştuğu kaydedildi. Sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin kontenjanları tamamen doldu.

Özel ortaokul mezunlarının tamamına yakını anadolu liseleri, fen liseleri ya da sosyal bilimler liselerine yerleşirken, özel okuldan mezun olup da imam hatip lisesini tercih eden öğrenci sayısının yok denecek kadar az olduğu ifade edildi.