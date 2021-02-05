Fen lisesi değil, toplumsal olaylara müdahale müdürü!

Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürü Muhsin Şen'in öğrencilere gönderdiği mesaj tepkilere yol açtı.

Boğaziçi eylemlerini "devlet karşıtı" diye niteleyerek öğrencilere eylemlerden uzak durma çağrısı yapan müdüre "toplumsal olaylara müdahale müdürü" diyerek tepki gösteren Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi, müdürü yönettiği kitlenin zeka seviyesine uygun davranmaya çağırdı.

Okul Müdürü Muhsin Şen imzasıyla öğrencilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili öğrencilerimiz,

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan öğrenci olaylarını ülke geneline yayıp huzursuzluk, kaos, kargaşa çıkarmak isteyen guruplar masum ve olayı tertemiz değerlendiren siz evlatlarımızı bu sürecin içerisine çekerek ülke genelinde çıkartmak istedikleri kargaşanın alt yapılarını okulumuz öğrencileri üzerinden oluşturma çabası tespit edilmiştir, sizleri bu tarz devlet karşıtı eylemlerin içerisinde olmamanız ve yaşınız itibarıyla görmüş olduğunuz eğitim öğretim sürecinin içerisinde olmanız temel amacımız ve amacınız olmalıdır.

Geleceğimizin teminatı sizlerin geleceğini farklı unsurlarla işgal ve meşgul eden bu yapılardan uzak tutmak eğitimci olarak bizlerin temel görevidir."

'Bu tespitleri hangi çalışmayla yapmış?'

Eğitim-İş Tekirdağ Şubesi de "Toplumsal Olaylara Müdahale Müdürü" başlığıyla bir açıklama yaparak Müdür Şen'e tepki gösterdi. Müdürün bu mesajının ardından 12. sınıfların tepki göstererek gruptan ayrıldıkları belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Eğitim İş Tekirdağ Şubesi olarak sayın müdüre soruyoruz.

1) Hangi mahkemeyi kurup hangi kararla bu eylemlerin 'Devlet karşıtı' olduğuna kanaat getirmiş.

2) Bu tespitleri hangi çalışmayla yapmış? Yaptığı tespitle alakalı ilgili birimlere suç duyurusunda bulunmuş mudur?

3) Bir protesto olayından yola çıkararak ilimizin en başarılı öğrencilerine ve onların velilerine düstur verme hakkını nereden almaktadır?

Eğitim-İş olarak Müdür beyi haddini bilmeye, emniyetin, yargının görevini üstlenmemesini, yönettiği kitlenin zeka ve başarı seviyesine uygun davranmaya çağırıyoruz."