Fehmi Koru'dan 'fotoğraf' yorumu: Nostaljik

Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken'in, Ağar'ın oğlunun yönetimindeki Yalıkavak Marina'da çekilmiş fotoğrafı hakkında bir yorum eski Zaman gazetesi yöneticisi, bir dönem Gülen'in Türkiye'deki önemli temsilcilerinden olan, Abdullah Gül'e yakın isim Fehmi Koru'dan geldi.

TV 5'de "4. Güç" programına uzaktan katılan Fehmi Koru, fotoğrafın Susurluk ve Gladio'yu hatırlattığını söyledi ve "O bakımdan bir nostaljik buluşma olarak görebiliriz; çünkü Susurluk ile ortaya dökülen kokular, maalesef üzerine tam anlamıyla o dönemde gidilemediği için, Türkiye’nin hâlâ başını ağrıtan çok ciddi sıkıntılara yol açan bir özelliğini, yeniden karşımıza çıkartmış oldu" diye konuştu.

"O örgüt, hâlâ faal midir, ne kadar bugün de Türkiye’de etkili işler yapabilecek durumdadır, onu bilemiyoruz. O dönemde ismi geçen birtakım insanların, bugün bir araya gelerek fotoğraf vermeleri, kendi açılarından nostaljik bir dönemi hatırlama yönünde 'bir araya geliş' olarak görülebilir" değerlendirmesini yapan Koru, bunların üzerine gidilmesi gerektiğini söylerken "Yine böyle bir örgüt varsa ve bu örgüt, bugün de faalse, birtakım icraatları varsa, birtakım operasyonlar yapabiliyorsa, bunları devlet sistemi içerisinden söküp atmanın yolunu arayalım’ tarzında bir talebi dile getirmeyi eğer getiriyorsa bu fotoğraf, yerinde bir görüntü olabilir. Onun dışında ben çok fazla üzerine gidileceğini düşünmediğim için bu olayın, fazla da önemli olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Koru, Gladio'nun devamlılığı konusuna da değindi. Koru şöyle konuştu:

"Öyle zannediyorum ki örgüt, kendisini her dönem yenileyen, her dönem tazeleyen, her dönem gençleştiren bir örgüt olduğu için, nostaljik bir görüntü bana veriyor doğrusu o fotoğraf. Sulandırmaktan kaçınmak lâzım ama olaya doğru teşhisler koymanın da bir biçimde yöntemini bulmamız gerekiyor.”