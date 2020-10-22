FBI: İran ve Rusya ABD'li seçmen bilgilerini elde etti

ABD istihbarat yetkilileri, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi İran ve Rusya'nın bazı ABD'li seçmenlerin iletişim bilgilerini elde ettiklerini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre yetkililer İran'ı Demokrat Partili seçmenlere tehdit içeren e-postalar göndermekten de sorumlu tuttu.

Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe e-postalara aşırı sağcı, Trump taraftarı bir gruptan geliyormuş izlenimi verildiği ve amacın toplumsal huzursuzluk yaratmak olduğunu savundu.

ABD'de başkanlık seçimlerine 13 gün kala gelen açıklama, ABD yönetiminin "yabancı ülkelerin seçimlere müdahalesiyle" ilgili endişelerini destekliyor izlenimi veriyor.

Trump'ın adayı olarak geçen Mayıs'ta Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilen Ratcliffe, "Gururlu Çocuklar" adı altında İran tarafından gönderildiğini iddia ettiği "yanıltıcı e-postaların", "seçmenleri korkutmak, huzursuzluk yaratmak ve Başkan Trump'a zarar vermek" amacı taşıdığını söyledi.