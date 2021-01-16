'Faturalar yüzde 70 zamlandı, 4 milyon yurttaşın elektriği borcundan dolayı kesildi...'

Son 3 yılda vatandaşın elektrik faturası yüzde 70-80 oranında arttı. 2020’de yapılan zamlarla elektriğe yaklaşık yüzde 40 daha fazla ödeyen yurttaş, 2021’in ilk gününe de yüzde 6’lık elektrik zammıyla girdi.

2019 yılında 4 milyon abonenin elektriği kesilmişti. 2020’de ekonomik kriz ve artan işsizlikle birlikte ödenemeyen faturaların çığ gibi büyüdüğünü söyleyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur konuyla ilgili soru önergesi verdi. Güzelmansur faturasını ödeyemediği için elektriğe kesilen abonelere dair bilgileri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den istedi.

Güzelmansur’un Bakan’ın cevaplamasını istediği sorular şunlar: