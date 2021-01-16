'Faturalar yüzde 70 zamlandı, 4 milyon yurttaşın elektriği borcundan dolayı kesildi...'

Son 3 yılda vatandaşın elektrik faturası yüzde 70-80 oranında arttı. 2020’de yapılan zamlarla elektriğe yaklaşık yüzde 40 daha fazla ödeyen yurttaş, 2021’in ilk gününe de yüzde 6’lık elektrik zammıyla girdi.
2019 yılında 4 milyon abonenin elektriği kesilmişti. 2020’de ekonomik kriz ve artan işsizlikle birlikte ödenemeyen faturaların çığ gibi büyüdüğünü söyleyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur konuyla ilgili soru önergesi verdi. Güzelmansur faturasını ödeyemediği için elektriğe kesilen abonelere dair bilgileri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den istedi.
Güzelmansur’un Bakan’ın cevaplamasını istediği sorular şunlar:
- 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki elektrik aboneliği olan tüketici sayısı kaçtır?
- 2020 yılı sonu itibarıyla, faturasını ödemediği için, kaç abonenin elektriği kesilmiştir?
- 2020 yılında borç nedeniyle elektriği kesilen bu aboneliklerin konut, sanayi, ticaret ve tarımsal sulama olarak sayısal dağılımı nedir?
- 2020 yılında elektriği kesilen abonelerin toplam borcu ne kadardır?
- 2020’de, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen kaç abonenin borcunu ödedikten sonra elektriği bağlanmıştır?
- 2020 yılı sonu itibarıyla Hatay’da kaç elektrik abonesi vardır?
- Hatay’da 2020 yılında, faturasını ödemediği için, kaç abonenin elektriği kesilmiştir? Elektriği kesilen bu abonelerin sayısının konut, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama olarak dağılımı nedir?
- Hatay’da 2020 yılında elektriği kesilen abonelerin toplam borcu ne kadardır?
- 2020’de, Hatay’da, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen kaç abonenin, borcunu ödedikten sonra elektriği yeniden bağlanmıştır?