Faturalar hepimizi, sektörde sömürü onları yakıyor: Enerji işçileri anlatıyor

Pandemiyle iyice yoksullaşan emekçiler artan faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Büyük bir baskı altında ve iş güvenceleri hiçe sayılarak çalıştırılan enerji sektörü emekçileri de bu cendereden çıkmanın yollarını arıyor.

Boyun Eğme Dergisi'nin 243. sayısında enerji sektöründe çalışan işçilerin yaşadıkları sorunlara ve enerji şirketlerinin devletleştirilmesine dair görüşlere yer verildi.

'Kaç dakikadır iş düşmüyorsun'

Elektrik dağıtım şirketinde saha çalışanı "Çalışmakta olduğum şirkette sendika ile sözleşme süremiz üç yıl. Bu çok uzun bir süre ve öngörülen artışlar çok komik rakamlar. Her toplantıda, eğitimde yüksek riskli çalışma grubunda olduğumuz anlatıldığı halde hem emeğimizin karşılığını alamıyoruz hem de emeklilik süremiz çok fazla. Her eğitimde acele etmeyin, dikkatli olun dedikleri halde saha operasyonunun bazı birimlerinde ekiplere “ilk işi şu saatte yapman gerekiyor, son işi bu saatte bitirmen gerekiyor” deniyor ya da çay içmek istediğinde, mola verdiğin zaman arayıp “kaç dakikadır iş düşmüyorsun” vs. diyerek psikolojik baskı uyguladıklarını" anlatırken "bu durumda işe dikkatimizi veremiyoruz. Düşünün ki kuvvetli akım altında çalışırken iş kazası demek bir daha o işi yapma şansınız olmasını geçtim hayatta kalma ihtimalinizin sıfıra yakın olması demek. Buna rağmen maaşlar çok düşük. İnsana değil kâra değer veren özel sektörün baskısı altında, maddi manevi tamamen yalnız kaldığımız bu işyerinde her gün evimize sağ salim gidebiliyorsak şükrediyoruz" diye konuştu.

Patronların çıkarları her şeyden önce gelir

Elektrik perakende şirketinde ofis çalışanı ise "Öncelikle devlet kamusal hizmetlerde kâr amacı gütmeden, tüm kurumlarıyla ve çalışanlarıyla, yurttaşlara iyi bir hizmet vermekle yükümlüdür. Ancak ne zaman bir yerde özelleştirme söz konusu olsa orada şirketlerin ve patronların çıkarları her şeyden önce gelir. Hal böyle olunca benim gibi enerji sektöründe çalışanların da yurttaşlara iyi bir hizmet vermekten ziyade özel şirketin çıkarlarını gözetmesi" istendiğini belirtiyor ve ekliyor:

"Şu anda çalıştığım yerde karşılaştığımız en büyük sıkıntılar çalışanların güvencesiz çalışması, hiçbir söz söyleme hakkının olmaması, sendikal faaliyetlerin durdurulması, şirketin kârı için iş yükünün artırılarak yeterli istihdam sağlanmaması, müşteri memnuniyeti adı altında çalışanların hakaretlere küfürlere hatta dayaklara maruz bırakılması, mobbing uygulansa bile işçinin işsizlikle korkutularak boyun eğdirilmeye çalışılması... Devlet çalışanını korurken, en azından emekliliğini garantilerken, özel şirketler sırf kâr etme hırsıyla, zaten emekliliği göremeyeceğimiz bu sektörde işçi ölümlerine dahi göz yummaktadır."

En az iki kişi çalıştırması gerekirken, tek kişi...

Doğalgaz dağıtım şirketinde saha çalışanı "187 doğalgaz acil ekipleri yanma patlama olaylarına karşı olay yerine 15 dakika içerisinde yetişmek zorunda... " olduğunu belirtirken yaşadığı kent ve çalışma koşullarıyla ilgili "Özelde yaşadığım kentte, genelde tüm ülkede trafik sorunu var. Hem ihbara giderken hem de trafikte en az iki kişi çalıştırılması gerekirken pandemi bahane edilerek vardiyalarda tek kişi çalıştırılıyor. Daha fazla kâr elde etmek için çalışan işçi sayısı daha az, ama iş yükü daha fazla tutuluyor" diyor.

"Bence doğalgaz devletleştirilmeli çünkü her şeyden önce ısınmanın her insanın en doğal hakkı" olduğunu belirten doğalgaz dağıtım emekçisi "Devlet her vatandaşına ücretsiz bu hakkı sağlamak zorunda… Özel sektörün elinde bulunan doğalgaz halk için edinilmesi pahalı bir zorunlu ihtiyaç haline geldi. Ayrıca özel sektörde işçiler daha fazla kâr hırsıyla düşük ücretler ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldığını" belirtiyor.

'Kış geldi, faturalarımız daha da artacak'

"Özelleştirmeleri halka anlatırken hizmetler daha kaliteli ve verimli hale gelecek, üstelik ucuzlayacak diyorlardı. Geçen zaman içinde ödediğimiz faturalar hep arttı. Elektrik kullanmadan, su kullanmadan, ısınmadan yaşamamız mümkün değil ama bu ihtiyaçların hiçbiri asgari düzeyde kamusal bir hak olmadığı gibi, onların da bedeli sürekli artıyor" diyen enerji santrali inşaatında çalışan emekçi "Kış geldi. Faturalarımız daha da artacak. Oysa pandemide birçok insan işsiz kaldı ya da kısa çalışma denerek ücretleri fiilen düşürüldü. Benim gibi evden çalışmaya geçenlerin ise artan performans ve iş yetiştirme baskısının yanı sıra enerji masrafları daha da arttı" gerçeğini gözler önüne seriyor.

