Ordu'nun Fatsa ilçesi Kumru yolundaki taş ocağında bugün bir iş cinayeti yaşandı.
DHA'nın haberine göre Emir Menkeş adlı işçi yaşamını yitirdi.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fatsa'da taş ocağında iş cinayeti
Ordu'nun Fatsa ilçesi Kumru yolunda bir taş ocağında Emir Menkeş adlı işçi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Ordu'nun Fatsa ilçesi Kumru yolundaki taş ocağında bugün bir iş cinayeti yaşandı.
DHA'nın haberine göre Emir Menkeş adlı işçi yaşamını yitirdi.