Fatsa'da taş ocağında iş cinayeti

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kumru yolunda bir taş ocağında Emir Menkeş adlı işçi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kumru yolundaki taş ocağında bugün bir iş cinayeti yaşandı.

DHA'nın haberine göre Emir Menkeş adlı işçi yaşamını yitirdi.

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