Fatsa’da Altıntepe Madencilik Şirketi’nin çalışma süresi doldu

Fatsa'da siyanürle altın ayrıştırma işletmeciliği yapan Altıntepe Maden şirketinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetleme Genel Müdürlüğü’nden aldığı Geçici Faaliyet Belgesi izni 09.10.2020 tarihinde son erdi.

Ordu Çevre Derneği şirketin ÇED dosyasından elde ettiği belge hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetleme Genel Müdürlüğünden alınan süre dolmasına rağmen denetleme yapılıp yapılmadığı, yasal yaptırım uygulayıp uygulanmadığını sordu.

Yasal yollardan hesap soracağız

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Şirketin çalışma süresinin dolduğunu bildiğimizden daha önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bakanlığa, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yazılar yazdık. Hepsi de işi birbirine havale etti. Sonuçta şimdi elimizde belge var. Belgeye göre Geçici Faaliyet Belgesi’nde çalışma süresinin 09.10.2020 tarihine kadar olduğu yazılı. Şu an şirket hiçbir çalışma yapmaması gerekir. Şirketin çalıştığını biliyoruz. Çalışmasına izin verenler de, denetim yapmayanlar da suç işlemeye devam etmekteler. Yasal yollardan hesap soracağız. Her zaman dediğimiz gibi, fiili mücadele şart" dedi.

Alışkanlık haline getirdiler

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak da, “Şirketler kağıt üzerindeki yükümlülüklerini bile yerine getirmiyorlar. Keyfiyet devam ediyor. Bunları Kazdağı’ndan Artvin’e kadar her tarafta görüyoruz. Maden şirketleri yanında Korgan Çiftlik’te olduğu gibi HES şirketleri, taş ocak şirketlerine kadar yaşam alanlarını ve doğayı yok eden çalışmaların hepsinde görüyoruz. Toprağına, suyuna sahip çıkanların sesi yükseliyor. Yapılması gereken toprağımıza, suyumuza, ormanımıza, tarım alanlarımıza yapılan saldırıları engellemeye yönelik mücadeleyi büyütmektir. Bugün Fatsa’daki siyanürle altın ayrıştırması yapan şirketin keyfiyetine karşı da hukuksal ve fiili mücadeleyi büyütmek zorundayız” dedi.

Yollara toprak da dökülmüştü

Madem şirketi daha önce işlenmiş toprakları yollara dökmüştü. Bu konuda Ordu Çevre Derneği’nin Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne hafriyatların depolama alanları yerine mahalle yollarına döküldüğünü belgeleriyle birlikte yaptığı şikayet sonrası toprak yoldan alınıp orman içine dökülmüştü. Bu nedenle yeniden suç duyurusu yapılmıştı. Toprak dökülen yerin ağaçlandırılmasını isteyen köylülere de olumsuz yanıt verilmişti.