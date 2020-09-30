'Fatsa’da altın madeni şirketi yolları da zehirliyor'

Fatsa'da altın şirketi çevreyi zehirlemeye devam ediyor.

Fatsa’daki siyanürle altın işletmeciliğinin yasadışı çalışmaları nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazdıklarını söyleyen Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Siyanürle altın ayrıştırması yapan şirket, yasadışı çalışmalarıyla verdiği zararı daha da büyütüyor. Sular, toprak zehirlendi. Meyve ve sebzeler olumsuz etkilendi; yaban yaşamı yok oldu, ormanlar kesildi. Şimdi de ÇED dosyasında toprakların nerelere döküleceği belli iken köy yolarına dökülüyor. Bu kabul edilemez. Yola dökülen toprakta siyanür var mı, çözülmüş maden var mı belli değil. Tehlikeli bir iş yapılıyor. Yoldan geçenler zehirlenebilir. Yollara dökülen toprak yağmurla tarım arazilerine karışması ve buharlaşması sonucu etkileri vahim durum yaratabilir. Yine yağış sonrası kaynak sular kirlenebilir. Maden atıkları artık evlerin önüne de dökülmeye başlandı. Bu ne vurdumduymazlık” diyerek tepki gösterdi.

Sorumlulardan hesap sorulmalı

Gönül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilen dilekçe içeriği hakkında şu bilgiyi verdi:

“Fatsa’da altın madenciliği yapan Altıntepe Maden Şirketi, çevresinde bulunan Bahçeler ve Masutlu Mahallerinin yollarına maden sahasından çıkardığı malzemeleri dökmektedir.

Şirketin ÇED raporunda posa dediğimiz toprakların (işlenen ve işlenmeyen) nerelere döküleceği belirlenmiştir. ÇED raporuna aykırılık teşkil etmektedir. Yollara dökülmesiyle suç işlemektedir.

ÇED raporuna göre bu durum yasal değil. Ayrıca, dökülen posanın (toprağın) siyanürlü olup olmadığı, çözülmüş madeni kapsayıp kapsamadığı da bilinmiyor. Yola dökülen bu topraklar, halkın sağlığını da tehdit etmektedir.

Durumun incelenmesi, toprağın yoldan kaldırılması; toprakta muhtemelle var olan madenlerin, zehirli atıkların belirlenmesi ve soruşturmanın açılmasını; gereğinin yapılması ve sonuçların 4982 sayılı bilgi edilme yasası gereği derneğimize bildirilmesini talep ediyoruz.”

Yeni maden sahalarına geçit yok

Gönül, başta Fatsa’daki altın madeni alanının büyütülmesi olmak üzere diğer yerlerde de maden işletmeciliğine izin verilmeyeceğini vurgulayarak, “Fatsa’daki siyanürle altın ayrıştırması yapılan yer yıllarca anlattıklarımız konusunda haklılığımızı ortaya çıkardı. Şimdi herkes kızgın ve üzgün. Maden sahası büyütülmek isteniyor. Yetmiyor Yine Fatsa’da, Perşembe’de, Altınordu’da, Ulubey’de, Gürgentepe’de, Kabadüz’de ve Mesudiye’de yeni maden sahaları ilan edildi, ihaleleri yapıldı. İzin vermeyeceğiz. Fatsa’daki durum ortada. Ülke talan ediliyor. Su, toprak zehirleniyor. İklim değişikliğine neden oluyorlar. Kısacası yaşam altüst ediliyor. Ordu Çevre Derneği olarak doğayı, yaşam alanlarını yok eden tüm çalışmaları engellemek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz” dedi.