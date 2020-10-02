Fatsa’da altın madeni şirketi suçunu kapatmak istedi, yakalandı

Fatsa’da siyanürle altın işletmeciliği yapan Altıntepe Maden Şirketi, işletmiş toprağı iki mahalle yoluna dökmüştü. Ordu Çevre Derneği, Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne durumu anlatan şikayet yazısı göndermişti.



Şirket bugün (Cuma) sabah yoldaki toprakları kaldırıp ormana dökmeye başladı. Köylülerin şikayeti üzerine jandarma ve belediye zabıtası gelip tutanak tuttular.

Bu konuda değerlendirme yapan Ekoloji Birliği Sözcüsü ve Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurul Üyesi Coşkun Özbucak, “Şirketin suyumuzu, toprağımızı zehirlemesi yetmemiş gibi o kadar rahat hareket ediyor ki, işlenmiş topakları yollara da dökebilme cesareti görebiliyor kendinde. Bu cesaretin yalnızca kendisinden kaynaklandığını sanmıyorum. Yapılan kirletme hakkında suç duyurusu yapmamız basında da yer alınca apar topar yolu temizleyeme kalktılar ancak, yeterli olmaz. Kirli toprağı ormana dökmüşler. Bu konuda da suç duyurusu yapılacak. Bu gerçekler varken alan büyütmek için ÇED süreci de devam ediyor. Bu suça göz yumanlar da sorumlu olacaktır.” dedi.

Olay yerinde müdahale eden Bahçeler Mahallesi’nden Harun Kışan şunları söyledi: “Yoldaki toprakları ormana dökerken gördüm. Arabamla önlerini keserek buraya toprakları dökemeyeceklerini söyledim. Belediyeyi, jandarmayı ve Orman İşletmeyi aradık. Belediye tanık ve delil yok dedi gitti. Jandarma ve Orman İşletme tutanaklarını tuttu. Gerekeni yapacaklarını söyledi. Bahçeler Muhtarı Zeki Özyurt ve ben ifadelerimizi verdik. Ancak şirket çalşanları, toprakları gece gündüz buraya dökeceklerini söyleyip gittiler” dedi.