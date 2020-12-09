Fatmanur Altun'dan yeni maaş açıklaması: Bize layık görmedikleri için

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, THY’deki yönetim kurulu üyeliği görevinin tekrar gündem olması ardından bu göreve ait maaşından feragat ettiğini açıkladı. THY’den de aynı yönde açıklama geldi. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Altun’un maaşından ne zaman feragat ettiğine dair ayrıntı istemesine rağmen bu soruya Altun cephesinden bir yanıt gelmedi.

Fatmanur Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kendileri benzer şartlarda olsa Karun gibi gezecek olanların, bizim kesime hiç bir şeyi layık görmediklerini bugün bir kez daha gördüm. Maaştan feragat ettiğimi açıklamam da kinlerini eksiltmedi. Yüz verdikçe astar isteyen, kendi ayıplarına kör, edepsiz, hasut bir topluluk bunlar" ifadelerini kullandı.

Kendileri benzer şartlarda olsa Karun gibi gezecek olanların, bizim kesime hiç bir şeyi layık görmediklerini bugün bir kez daha gördüm. Maaştan feragat ettiğimi açıklamam da kinlerini eksiltmedi. Yüz verdikçe astar isteyen, kendi ayıplarına kör, edepsiz, hasut bir topluluk bunlar — Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) December 8, 2020

Milyonlarca insan ekonomik kriz koşullarında işsiz kalırken Altun ailesinin aldığı maaşlar kamuoyundan da tepki çekmişti. Fatmanur Altun'un açıklamasında kimleri kastettiği tam olarak anlaşılmazken, konuyu AKP-CHP karşıtlığına indirgemeye çalıştığı görüldü.

Maaşları gündemden düşmüyor

AKP’li isimlerin kendilerine bağladıkları 2’inci ve 3. maaşları sık sık tartışma konusu oluyor. Son günlerde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun’un ikinci maaşları gündeme geldi.

Fahrettin Altun, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak, kendi imzasıyla bağlanan 18 bin TL’lik maaşı aldığını kabul etmek zorunda kaldı. Ancak Altun, bu maaşı hayır işlerine harcadığını savundu. Altun, eşinin de THY’den herhangi bir gelir elde etmediğini öne sürdü.

Altun’un iddiası ardından ortaya çıkan THY faaliyet raporunda ise Altun’un eşi Fatmanur Altun’un da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyelerine ücret ödendiği ortaya çıktı. Fatmanur Altun ise, bu bilginin ortaya çıkması ardından yaptığı açıklamada maaşından feragat ettiğini söyledi. THY yönetimi de aynı yönde açıklama yaptı.

Ne var ki Fatmanur Altun, maaşından ne zaman feragat ettiğine dair ısrarlı soruların hiçbirine yanıt vermedi.