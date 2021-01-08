Fatmanur Altun 'özgürlük' kriterini açıkladı: Yüzde 70 türbanlı akademisyen...

Çift maaşıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, şimdi de türbanlı akademisyen çıkışıyla tartışma konusu oldu.

1 Ocak tarihli sosyal medya paylaşımında "'başı kapalı profesör', 'başı açık profesör' diye bir merceğimiz yok. Öyle bakmıyoruz topluma. Tek merceğimiz; BU ÜLKE’ye bağlılık. 'Buralı olanlar' da 'mandacılar' da kendilerini hemen belli ediyorlar. Velhasıl, saymadık, bilmiyoruz. Fişlemek sizin işiniz" diyen Altun, bu mesajdan günler sonra attığı mesajda ise yüzde 70 kriterini öne sürdü.

Altun, "Türkiye’de kadınların %70’i başörtülü. Eğer bir ünv.nin kadın hocaları içinde başörtülü olanların oranı buna yakın değilse o ünv bırakın “özgürlükçü, demokrat, çoğulcu”olmayı, temsil konusunda bile apartheid düzeyindedir Bazı ünv.lerde hala tek başörtülü hoca yok Bu hangi düzey?!" ifadesini kullandı.

Üç gün önce akademide "başı açık", "başı kapalı" ayrımı yapmadığını iddia eden Altun'un yüzde 70 "kriteri" sosyal medyada tepki konusu oldu.