'Fatma’nın yaşam hakkını ve geleceğini düşünmeyenler, katilinkini düşündü!'

Eren Erdoğan tarafından katledilen Fatma Alyar'ın davasında mahkemenin verdiği indirimli ceza kararı tepki çekti.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, karara tepki göstererek "Fatma’nın yaşam hakkı ve geleceğini düşünmeyenler, katilinkini düşündü, bir kadın katilini ödüllendirdi. Peşini bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Dernek'in açıklaması şöyle:

Fatma ALYAR, 2018 Eylül ayında sanık Eren ERDOĞAN ile evlenmiştir. Bu evlilik sadece 6 ay sürmüştür. Bu evlilik boyunca Fatma, sanığın ağır fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kalmıştır. Sanık Fatma’ nın ailesi dahil kimse ile görüşmesine izin vermemiş adeta Fatma’yı hapsetmiş bütün sosyal hayatla ilişkisini kesmiştir. Fatma gördüğü ağır şiddetin yanında ailesine zarar verir korkusu ile kendi ailesinden de uzak durmuştur.

Fatma’nın ailesi kızlarını kurtarmak için polis eşliğinde kızlarını kurtarmak için gitmişler ve onu Eren Erdoğan’ın elinden kurtarmışlardır. Ancak katil Fatma’yı ve ailesini asla rahat bırakmamış Fatma’yı tehdit etmiş, evlerinin önünde silahla tehdit etmiş, sosyal medya üzerinden tehdit mesajları göndermiştir.

Katil kendi sosyal medya hesabı üzerinden Fatma’yı öldürmeden önce, silahlı fotoğraflar paylaşmış son beş gün son iki gün şeklinde tehdit paylaşımları yapmıştır. Nitekim 16.03.2019 günü Katil Fatma’yı tehditlerle 6 ay yanında tuttuğu gibi bu kez de yine zorla, tehditle yanına çağırmıştır. Fatma’ yı AVM ye götürmüş barışmaya çalışmıştır. Fatma zorla tutulmuş, AVM’ den çıkıp yalnız kaldığı ilk an, 155 polisi aramış ve zorla tutulduğunu ihbar etmiştir. Bunu farkeden katil Fatma’nın telefonunu arabadan atmış ve Fatma’nın polisi aramasının üzerinden 15 dk geçmemişken başına iki el ateş edilerek eşi tarafından öldürülmüştür. Katil Fatma’yı öldürdükten sonra emniyet kemerini boynuna dolayarak iki saat arabayla şehirde dolaşmış emniyete o vaziyette gitmiştir. Polisler tarafından alındığında dahi geri döneceğim şeklinde sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam etmiştir. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında katilin arkadaşı ile yapmış olduğu yazışmaları da dosyaya yansımış ve arkadaşı ile yapmış olduğu konuşmada “birkaç yıl yatıp çıkarsın” şeklinde soğuk kanlı ve adalet sistemi ile adeta dalga geçen mesajları ortaya çıkmıştır.

Yapılan yargılama sonucunda Savcılık makamı mütalaasında TCK /1d uyarınca eşe karşı kasten öldürme suçundan, TCK 109/1-3.a-e uyarınca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ve 6136 sayılı yasa 13/1 Ruhsatsız silah bulundurma suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir. Verilen bu kararlar hukuka uygun olup devamında yapılan indirimlerin kabulü asla mümkün değildir.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi katilin tüm soğuk kanlılığı, eşine karşı kasten insan öldürme suçunu işlemesi, öncesinde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları, cinayet öncesi kısa bir sürede silahı alması, arkadaşları ile yapmış olduğu adalet sistemini küçümser mesajları ve cinayet sonrası “geri döneceğim” paylaşımını, Fatma’nın ölü bedeni ile iki saat şehirde araçla dolaşması ve daha birçok delili yok sayarak “ERSANIĞIN SABIKASIZ OLUŞU, SUÇUN İŞLEMNESİNDEN SONRAKİ PİŞMANLIĞI, VERİLEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASININ GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ VE DURUŞMADA GÖZLEMLENEN KİŞİLİĞİ LEHİNE TAKDİRİ İNDİRİM SEBEBİ KABUL EDİLEREK HAKKINDA TCK’ NIN 62 MADDESİ UYGULANMAK SURETİYLE MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA…” şeklinde karar oluşturmuştur.

Katilin nasıl bir pişmanlık gösterdiği, duruşmada ne şekilde iyi bir kişilik sergilediği sadece mahkeme heyetince gözlemlenebilmiş olup, dosyada var olan onlarca delil yok sayılarak bu indirim uygulanmıştır.

Türkiye’de her gün kadınlar eşleri, sevgilileri ya da ailesindeki erkekler tarafından öldürülmekte, hayatları, yaşam hakları elinden alınmakta iken, katillerin yok ettikleri canlar yok sayılarak “ GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ “ bahanesi ile sokaklara salınmaktadırlar. Bu karar ne hukuken kabul edilebilir ne de vicdanen kabul edilebilir değildir. Bu hukuksuz karara karşı Önce çocuklar ve kadınlar derneği olarak üst derece mahkemelerine başvuracak olup, destekçisi ve takipçisi olduğumuz tüm davalarda olduğu gibi Fatma’ nın arkasından onun davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu bildirir, siz değerli basın emekçilerinden ve tüm Türkiye’ den Fatma için adalet savaşında desteğinizi bekleriz.