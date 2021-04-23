Fatma Mavi cinayetinde 2 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde altı ay önce 5 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada Fatma Mavi yaşamını yitirmişti.

DHA'nın haberine göre, 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin en son görüştüğü Ergin Aktürk tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği idianamede, şüpheli Ergin Aktürk ve ona yardımcı olan diğer şüpheli Ali İlkay Sarı hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "mala zarar verme" suçlarından 8’şer aydan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İfadedeki çelişki ortaya çıkardı

Şüpheli Ergin Aktürk'ün yakalanmasının akabinde yapılan dış beden muayenesinde sol el, sırtında ve her iki ayak bileğinde yanık bulgularının tespit edildiğinin de belirtildiği iddianamede şüphelinin bu yanıkları "bir gün öncesinde çaydanlığın devrilmesinin sonucu" meydana geldiği şeklinde açıkladığı anlatıldı.

Ancak şüphelinin babası Cavit Aktürk ifadesinde oğlunun olay günü saat 09.30 - 10.00 sıralarında eve geldiğini ve banyo yapacağını söyleyerek yıkandığını, çıktığında sağ elini göstererek canının acıdığını söylediğini, ne olduğunu sorduğunda ise benzin istasyonundan benzin alırken pompacının akaryakıtı yere döktüğünü, bu sırada akaryakıtın alev aldığını ve elinin yandığını söylediği iddianamede belirtildi.

Suçunu itiraf etmek zorunda kalan Ergin Aktürk, Mavi'nin kız arkadaşı olduğunu kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

İddianamede savcı, şüpheliler Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı’nın "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Mala zarar verme' suçundan 8’şer aydan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.