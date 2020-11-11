Fatma Hülya Yıldız'ın ilk duruşması görüldü

Ankara'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet Nevzat Yıldız tarafından 9 Ağustos 2019 günü öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın ilk duruşması Ankara'da görüldü.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin müdahil olduğu davanın ilk duruşmasında, sanık olarak yargılanan Mehmet Nevzat Yıldız için iddianame kapsamında savcılık Türk Ceza Yasasının 82.maddesi uyarınca "nikahlı eşini tasarlayarak öldürmek, canavarca bir hisle insan öldürmek" ve "bir suçu gizlemek amacıyla insan öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezası itedi. Ayrıca Yıldız'ın "kişinin ölmesinden yararlanarak bina dahilinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da cezası alması istendi.

Davanın ikinci duruşması 4 Aralık'a ertelendi.

Dernek avukatlarından Barış Özbay duruşmayla ilgili konuştu:

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin duruşma ile ilgili açıklaması şöyle:

"Fatma Hülya Yıldız, 3 yılı aşkın süredir eşinden boşanmaya çalışan, evlilik süresince her türden şiddeti yaşamış PTT de dağıtım görevlisi olarak çalıştığı sürede bir sabah eşi tarafından katledilen iki çocuk annesi, eğitimli bir emekçi idi. Defalarca savcılığa ihbar etmesine ve koruma kararı aldırmasına karşın eşi canını almaktan çekinmedi.

İlk duruşmada, uzun bir savunma ile suçlamaları reddeden sanık Mehmet Yıldız, eşine olan öfkesini halen korumaktaydı. Öte yandan mahkemece duruşmanın geç saate kalması ve segbis sisteminin arızalanması gerekçe gösterilerek, hazır edilen müşteki ve tanık beyanları alınmadan yargılama 4 Aralık 2020 tarihine ertelendi. Suçu işlemediğini savunan Mehmet Nevzat Yıldız'ın, yargılama konusu suçların katalog suçlardan sayılması, kaçma ve delilleri karartma şüphesi gerekçe gösterilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dileriz ki bu türden cinayetler toplum nezdinde bir kamuoyu oluşur ve bir daha yaşanmamak üzere sona erer. Katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması ve Fatma için mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Siz değerli Basın emekçilerini ve tüm Türkiye’ nin bu davanın takipçisi olmasını beklemekteyiz."