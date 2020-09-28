Fatma Erdoğan davasında karar duruşması bugün

Fatma Erdoğan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Eren Erdoğan tarafından zorla bindirdiği araçta silahla öldürülmesine ilişkin davada karar aşamasına gelindi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin üstlendiği davanın 6. duruşması bugün gerçekleşecek. Dava, 14.20’de İstanbul Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Dernek avukatlarından alınan bilgiye göre, Eren Erdoğan'ın 40 yıl hapis cezasına mahkum edilmesi bekleniyor.

Karar duruşmasına Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatlarından Sanem Oğuz katılacak.

Bugün 14:20’de Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde, boşanmak istediği erkek tarafından öldürülen Fatma Erdoğan davasının karar duruşmasında olacağız. Duruşmaya dernek avukatlarımızdan Sanem Oğuz katılacak. pic.twitter.com/Fg5qVJHrmF — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocuklarve1) September 28, 2020

Dernekten açıklama

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, duruşma öncesinde konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

"Fatma Erdoğan boşanmak istediği eşi Eren Erdoğan tarafından katledilmiştir. Olay günü Fatma cep telefonundan 155i arayarak polise " şu an davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, beni şu anda araçta kilitledi esir tutuyor" demiştir. Sanık Eren öldürme olayından önce Fatma'yı hürriyetinden yoksun bırakmış, ayrıca bu suçu da işlemiştir. Fatma öldürülmeden önce eşinden defalarca şiddet görmüş, darp raporu almış, katil tarafından tehdit edilmiştir. Katil evlilikleri boyunca hem Fatma'yı hem ailesini öldüreceğini söyleyerek Fatma'ya fiziksel şiddet uygulamıştır. Fatma şiddete karşı boşanma davası açmış, uzaklaştırma kararları talep etmiştir. Mücadele ettiği için öldürülen Fatma'nın katilinin en ağır cezayı alması gerekmektedir.

Katil hakkında Türk Ceza Kanunun 82/1.d, 109/1-3.a-e maddeleri gereğince eşe karşı kasten insan öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yani en ağır ceza istenildi. Mütalaadan umutluyuz ve mahkeme tarafından en ağır cezanın verileceği inancındayız."

Ne olmuştu?

Fatma Erdoğan eşi Eren Erdoğan tarafından yoğun şekilde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı için ayrılma kararı aldı.

Fatma Erdoğan evden ayrıldıktan sonra da Eren Erdoğan tarafından silahla tehdit edildi.

17 Mart 2019'da hakkında uzaklaştırma kararı alınan Eren Erdoğan tarafından zorla alıkonularak araca bindirildi.

Olay günü Fatma Erdoğan cep telefonundan 155i arayarak polise "Şu an davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, beni şu anda araçta kilitledi esir tutuyor" dedi.

Eren Erdoğan, kendisinden ayrılmak isteyen kadını araçta silahla öldürüp saatlerce dolaştıktan sonra ailesinin yanına giderek cinayeti anlattı.

Ardından Halkalı Polis Merkezi’ne giderek teslim olan Eren Erdoğan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatma Erdoğan'ın teyzesi Fethiye Aladağ, "Eren Erdoğan, Fatma’nın babasının işlettiği kahvehaneye gelip ‘Kızını öldüreceğim’ demiş. Fatma o sırada arabadaymış. O akşam Fatma’nın başına bir şey gelecek korkusuyla üç karakol gezip şikâyette bulunduk. 155’i aradık" demişti.