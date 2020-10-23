Fatma Alyar'ın annesi: Kızımın katili bu düzene güvendi

Geçtiğimiz yıl İstanbul Küçükçekmece'de, 4 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu Eren Erdoğan tarafından zorla bindirildiği aracın içinde öldürülmüş olarak bulunmuştu Fatma Alyar.

Fatma'nın katili Eren Erdoğan, son duruşmada "iyi hal" indiriminden yararlandı, "geleceği üzerinde olumsuz etkileri olacağı" belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası aldı.

Mahkemenin tepki çeken kararına ilişkin soL'a konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı Nilda Baltalı, normalde eşe karşı işlenen cinayetlerde ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verildiğini ancak katilin "pişmanım" demesinin bu davada bahane olarak kullanıldığını belirtti.

Katilin pişman olduğuna ilişkin en ufak bir belirtinin olmadığını vurgulayan Baltalı, ağırlaştırılmış müebbet almadığı zaman katillerin cezalarının 2/3'ünü cezaevinde geçirip salınabildiklerini dile getirdi.

Baltalı, "Müebbet alınca açık ceza evinde kalacak, bayramda seyranda çıkar, bu adam toplum için zararlı" yorumunda bulundu.

Baltalı, katilin öldürdüğü eşinin ailesine de zarar verebilme ihtimali olduğunu ifade etti.

'Namusunu temizlersin, 4 yıl paşa gibi yatarsın' demişlerdi

Whatsapp üzerinden bir arkadaşıyla görüşen ve eşini öldürme planlarını anlatan Eren Erdoğan'a, arkadaşı tarafından "namusunu temizlersin 4-5 yıl paşa gibi yatar çıkarsın" denilmişti.

Erdoğan'ın silah alımı için yazışmalar yapması, eşini öldüreceğini mahalle esnafına beyan etmesi, sosyal medyadan cinayete doğru gün sayması gibi vakaların cinayetin planlı olduğunu kanıtladığını ancak buna rağmen "pişmanım" demesinin cezayı hafifletmek için yeterli sayıldığını söyleyen Avukat Baltalı, "Sürekli aflar çıkıyor, seçimlerin öncesinde bir sürü düzenleme oluyor. İndirim uygulandı, yaşı da genç, şartlı salınabilir" dedi.

Ailenin avukatı: İyi hal uygulamasını beklemiyorduk

Fatma Alyar'ın ailesinin avukatlığını üstlenen Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nden Senem Oğuz, mahkemenin iyi hal indirimi uygulamasını ve daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet hükmünün kaldırılmasını beklemediklerini söyledi. Avukat Oğuz, "mahkeme 'pişmanım' diye sözlü bir beyan yerine cinayeti işledikten sonra sanığın davranışlarına bakmalı" diyerek sanığın cinayetten sonra arabayla iki saat dolaşmasına, delilleri karartmak için Fatma Alyar'ın telefonu ve çantasını yok etmeye çalışmasına dikkat çekti.

Katilin cinayetten önce silah beğenme yazışmalarının, arkadaşlarıyla konuşmalarının, sosyal medya paylaşımlarının olayın daha önceden planlandığını gösterdiğini belirten Avukat Oğuz, "zaten önceki verilen cezaları biliyorlar, hukuk sistemini biliyorlar, 'bir süre yatıp çıkarsın' yazışmaları da bunu gösteriyor, güvendikleri de bu" dedi.

Ailenin avukatı Senem Oğuz, "Türkiye'deki kadın cinayetleri, çocuk istismarı davalarında maalesef çok fazla iyi hal indirimi uygulanıyor. Tutuksuz yargılananlar bile oluyor, biz bunlarla mücadele ediyoruz" dedi.

Katil Eren Erdoğan, teslim olduktan sonra kelepçeli fotoğrafını Whatsapp durumunda "Geri döneceğim" mesajıyla paylaşmıştı.

Fatma Alyar'ın annesi: Paşa paşa yatarım dedi, gerçekten paşa paşa yatıyor şu anda

Fatma Alyar'ın annesi Kıymet Alyar, 4 ay boyunca kızının düzenli olarak psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek "başımıza bela oldular, kızımın canına mal oldu" dedi.

Cinayetin planlandığını bir kere daha vurgulayan Anne, katilin arkadaşlarıyla Whatsapp yazışmalarına atıfta bulunarak, "4 yıl paşa paşa yatarım diyordu, gerçekten paşa paşa yatıyor şu anda bu bir gerçek. Çok iyi araştırmışlar, millet korkudan şahitlik yapamadı" dedi.

Olayın tasarlandığının aşikar olduğunu belirten anne Kıymet Alyar, "Biz bu güne kadar karakol kapısı bilmezdik. Rahmetli kızım son bir ay içerisinde boşanma için uğraşırken mahkemeye gittik, bu aşamada o insanın [Eren Erdoğan] iki avukat tuttuğunu gördük. Kızım dedim boşanmak istemeyen taraf iki avukat tutmaz, bunun anlamı yok. Bu adam araştırmış çok iyi, öldürsem ne alırım, ne olur diye" dedi.

'Yanımda 4 defa ifadesini değiştirdi'

Anne Alyar, "4 sene bile yatmayacak belki, bir af çıkacak bu da paşa paşa yattığı gibi dışarı çıkacak" dedi. Kıymet Alyar, "[Eren Erdoğan] 4 defa benim yanımda ifadesini değiştirdi, yok 'kazayla oldu', yok 'namusumu temizledim', yok 'sinirlendim, tahrik etti beni' ama hiç biri olmadı. Benim kızımda zerre leke bulamadı suçunu örtecek, en sonunda da 'pişmanım' dedi. Ama mahkeme salonunda da 'pişmanım' derken salona kabadayı gibi girdi herhangi bir pişmanlık göstergesi yok" dedi.

'Neye güvendiği ortada değil mi?'

Fatma Alyar'ın annesi, kızını öldüren kişiye ilişkin "Bu insanın neye güvendiği ortada değil mi? Bu düzene, bu sisteme, yasalara... Bunlara güvendi ve çok iyi biliyorlar ki suçluyu koruyan bir yasa var... Masumu ezen bir yasa var. Benim çocuğumu korusaydı bu yasalar. Katili etten duvarla koruyorlar. Üç beş ay beslerler, sonra salarlar. Bunlar çok iyi biliyorlar. Dosyası da temiz değil, ben bu cezayı kabul edemiyorum." dedi.

Kıymet Alyar, "Caydırıcı ceza yok ki, aksine hep azmettirici ceza söz konusu, benim devletimin memurları arasında bile eli kelepçeli tehdit edebiliyor beni, daha kime güvensin, her şey ortada." yorumunda bulundu.