Fatma Altınmakas haberlerine erişim engeli

Muş’un Malazgirt ilçesinde eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığı için şikayetçi olduktan sonra eşi tarafından öldürülen Fatma Altınmakas’a dair bazı haberlere Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından erişim engeli getirildi.

İl Müdürlüğünün Malazgirt Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı erişim engeli başvurusunda, katledilen Fatma Altınmakas’ın çocuklarının "psikolojilerinin bu haberler nedeniyle olumsuz etkilenebileceği" öne sürüldü.

Fatma Altınmakas, birlikte suç duyurusunda bulunduğu eşi tarafından öldürülmüştü. Fatma Altınmakas'ın soL'a konuşan kardeşi Mir Bedirhan Ayaz, 'Kadınları potansiyel suçlu olarak görüyorlar. Kadının infazına da göz yumuyorlar hatta birlikte yapıyorlar bunu' demişti.